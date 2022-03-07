GTA V: сравнение на ПК с высочайшими настройками и на новейших консолях

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GTA V: сравнение на ПК с высочайшими настройками и на новейших консоляхГде лучше?
GTA V выйдет на консолях следующего поколения уже на следующей неделе. Компания-разработчик Rockstar недавно поделилась несколькими изображениями этой улучшенной версии игры. Ютубер GTA Series Videos сравнил эти скриншоты со скриншотами из версии GTA V для ПК на максимальных настройках.
По скриншотам видно, как улучшились освещение, тени, растительность и рендеринг неба.
Следует уточнить, что для сравнения используется стандартная версия GTA V. На ПК доступно множество графических модов, которые делают игру визуально лучше. GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series S|X должна выйти 15 марта. GTA Online также станет доступна как отдельная игра на этих платформах.
Напомним, на днях Rockstar сообщила о приостановке продаж игр в России из-за ситуации на Украине.
Источник: Wccftech