GTA V: сравнение на ПК с высочайшими настройками и на новейших консолях

Следует уточнить, что для сравнения используется стандартная версия GTA V. На ПК доступно множество графических модов, которые делают игру визуально лучше. GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series S|X должна выйти 15 марта. GTA Online также станет доступна как отдельная игра на этих платформах.

Напомним, на днях Rockstar сообщила о приостановке продаж игр в России из-за ситуации на Украине.