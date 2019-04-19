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Игры
Вчера 19:38

GTA VI быть: дизайнер слил информацию о создании игры

Он работал над игрой в индийском подразделении Rockstar
В портфолио бывшего дизайнера Rockstar India нашли доказательства его работы над проектом Grand Theft Auto VI.

Пользователи обнаружили слив на сайте ArtStation. Там находится профиль художника Бибина Майкла (Bibin Michael), по всему видимому, сотрудничавшего с Rockstar India. Дизайнер написал, что с декабря 2017 по апрель 2018 работал над дополнительным контентом для Grand Theft Auto V, а также над GTA VI.

Конечно, степень достоверности этой информации неизвестна. Однако тот факт, что Майкл работал на Rockstar India подтверждает и его профиль на LinkedIn.

Стоит отметить, что слухи о выпуске продолжения знаменитой серии ходят в интернете уже давно. Однако студия Rockstar опровергла все сообщения о том, что GTA VI может выйти в скором времени.

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