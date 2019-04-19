GTA VI быть: дизайнер слил информацию о создании игры

Пользователи обнаружили слив на сайте ArtStation. Там находится профиль художника Бибина Майкла (Bibin Michael), по всему видимому, сотрудничавшего с Rockstar India. Дизайнер написал, что с декабря 2017 по апрель 2018 работал над дополнительным контентом для Grand Theft Auto V, а также над GTA VI.

Конечно, степень достоверности этой информации неизвестна. Однако тот факт, что Майкл работал на Rockstar India подтверждает и его профиль на LinkedIn.

Стоит отметить, что слухи о выпуске продолжения знаменитой серии ходят в интернете уже давно. Однако студия Rockstar опровергла все сообщения о том, что GTA VI может выйти в скором времени.