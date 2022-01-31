GTS 450 - древняя видеокарта среднего класса. Но в играх до сих пор хороша

GTS 450 - древняя видеокарта среднего класса. Но в играх до сих пор хорошаЕё производительность проверили на YouTube-канале zWORMz Gaming
Ведущий канала zWORMz Gaming проверил быстродействие сборки с видеокартой NVIDIA GeForce GTS 450 1GB GDDR5 в 13 игровых проектах. Среди игр - GTA 5, Forza Horizon 4, Shadow Of The Tomb Raider, Valorant, Red Dead Redemption 2, RUST, ARK Survival Evolved, Battlefield 1, Dota 2, PUBG, Fortnite, Apex Legends, CS:GO.
В GTA 5 в 1080p на низких настройках графики удалось достичь 60 к/с, но иногда частота кадров снижается до 30 к/с. Средняя производительность составляет 50-60 к/с. В целом идёт игра довольно хорошо.
Forza Horizon 4 не запустилась совсем, даже на очень низких настройках в 720p.
Shadow Of The Tomb Raider шла только в 540p с минимальным пресетом. Удалось в ней получить 30 к/с. Подтормаживаний в процессе игры не было, но вот некоторые глюки встречались.
Valorant запускалась на высоких настройках графики в 1080p. Частота кадров здесь равнялась 80-90 к/с в среднем, временами получалось достичь значений выше 100 к/с.
В Red Dead Redemption 2 эксперт играл в разрешении 800x600 и на низких настройках. Производительность составляла здесь всего около 15 к/с и играть было невозможно.
RUST в 720p на низких настройках показывала 35-65 к/с, средний FPS равнялся около 50 к/с. При этом были подтормаживания во время игры.
На минимальных настройках и в разрешении 800x600 запустилась ARK Survival Evolved. В среднем частота кадров составила здесь 50-60 к/с. Играть вполне можно, если вы не ожидаете хорошего качества графики.
Battlefield 1 шла в 720p с низким пресетом. Достичь в игре удаётся до 60 к/с, в среднем же частота кадров составляет примерно 45-50 к/с.
На умеренных настройках в 1080p запускалась Dota 2. Среднее число кадров равнялось здесь примерно 60 к/с.
С очень низким пресетом и в 720p идёт PUBG. В этом случае производительность составляет в среднем 30 к/с. Также её запускал ведущий в 504p, где в среднем частота кадров равнялась примерно 35-40 к/с.
Fortnite шла на настройках Competitive в 1080p. В целом здесь удавалось получить примерно 70-80 к/с в среднем.
В Apex Legends с низким пресетом и в 800x600 частота кадров составляла примерно 50 к/с. Во время перестрелки производительность снижалась до 21-22 к/с.
CS:GO на низких настройках в 720p позволяла получить в среднем около 150 к/с.
Ведущий заключил, что видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450 вполне может ещё использоваться для игр в 2022 году. Она позволит запускать многие старые игровые проекты, а также некоторые требовательные игры.
Конфигурация ПК:
- процессор AMD Ryzen 9 5900X;
- видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450 1GB GDDR5 - EVGA;
- оперативная память 32GB DDR4 3200MHz (4x8GB CL14);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD 1 WD Blue SN550 1TB;
- SSD 2 WD Blue 1TB 3D NAND SATA;
- SSD 3 Kingston A400 480GB;
- HDD 1 WD Red 2TB 7200rpm;
- HDD 2 Seagate Exos 12TB 7200rpm;
- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;
- блок питания Corsair RM750i 80+ gold;
- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.