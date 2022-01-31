GTS 450 - древняя видеокарта среднего класса. Но в играх до сих пор хороша

Ведущий канала zWORMz Gaming проверил быстродействие сборки с видеокартой NVIDIA GeForce GTS 450 1GB GDDR5 в 13 игровых проектах. Среди игр - GTA 5, Forza Horizon 4, Shadow Of The Tomb Raider, Valorant, Red Dead Redemption 2, RUST, ARK Survival Evolved, Battlefield 1, Dota 2, PUBG, Fortnite, Apex Legends, CS:GO.

В GTA 5 в 1080p на низких настройках графики удалось достичь 60 к/с, но иногда частота кадров снижается до 30 к/с. Средняя производительность составляет 50-60 к/с. В целом идёт игра довольно хорошо.

Forza Horizon 4 не запустилась совсем, даже на очень низких настройках в 720p.

Shadow Of The Tomb Raider шла только в 540p с минимальным пресетом. Удалось в ней получить 30 к/с. Подтормаживаний в процессе игры не было, но вот некоторые глюки встречались.

Valorant запускалась на высоких настройках графики в 1080p. Частота кадров здесь равнялась 80-90 к/с в среднем, временами получалось достичь значений выше 100 к/с.

В Red Dead Redemption 2 эксперт играл в разрешении 800x600 и на низких настройках. Производительность составляла здесь всего около 15 к/с и играть было невозможно.

RUST в 720p на низких настройках показывала 35-65 к/с, средний FPS равнялся около 50 к/с. При этом были подтормаживания во время игры.