Half-Life 2 уже 20 лет. Она получила крупное обновление и её раздают бесплатно

Опубликовано 17 ноября 2024, 06:451 мин.
Half-Life 2 уже 20 лет. Она получила крупное обновление и её раздают бесплатноА еще документальным фильмом была отмечена эта дата
Valve празднует 20-летие легендарной игры Half-Life 2, предлагая обновления и новый контент для фанатов. Главным событием стал двухчасовой документальный фильм, созданный авторами ретроспективы Half-Life 1. Фильм рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась Valve во время разработки игры, включая финансовые проблемы, взломы и создание платформы Steam.
Игроки также могут оценить крупное обновление Half-Life 2, включающее улучшенную графику, переработанное освещение и визуальные эффекты. В обновление входят дополнения Episode One и Episode Two, которые теперь доступны в базовой версии игры. Valve также добавила комментарии разработчиков в игровой процесс, записанные оригинальной командой. Каждая карта игры была доработана: исправлены баги и восстановлен утраченный контент.
В честь юбилея весь контент Half-Life 2 доступен бесплатно до 18 ноября.