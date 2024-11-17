Half-Life 2 уже 20 лет. Она получила крупное обновление и её раздают бесплатно

Игроки также могут оценить крупное обновление Half-Life 2, включающее улучшенную графику, переработанное освещение и визуальные эффекты. В обновление входят дополнения Episode One и Episode Two, которые теперь доступны в базовой версии игры. Valve также добавила комментарии разработчиков в игровой процесс, записанные оригинальной командой. Каждая карта игры была доработана: исправлены баги и восстановлен утраченный контент.

В честь юбилея весь контент Half-Life 2 доступен бесплатно до 18 ноября.