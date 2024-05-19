Half-Life 3, а может Dota 3? В Сети всплыли скриншоты новой игры Valve"Deadlock" будет амбициозным слиянием популярных игровых механик
Изначально игра была известна под названиями "Neon Prime" и "Citadel". Deadlock предлагает сражения шесть на шесть на картах с четырьмя "полосами" и включает в себя механику защиты башен и быстрое перемещение по плавающим рельсам сродни Bioshock Infinite. Эстетика игры, как утверждается, напоминает современный европейский город в стиле стимпанк.
Valve, известная своим тщательным процессом разработки, работает над Deadlock с 2018 года. Сейчас игра находится в стадии закрытого альфа-тестирования с сотнями игроков, что указывает на возможный релиз в ближайшем будущем. Известный "наблюдатель" за Valve Тайлер Маквикер предполагает, что Deadlock будет командной, основанной на героях, классах и нацеленной на объединение различных игровых сообществ.