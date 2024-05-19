Half-Life 3, а может Dota 3? В Сети всплыли скриншоты новой игры Valve

Изначально игра была известна под названиями "Neon Prime" и "Citadel". Deadlock предлагает сражения шесть на шесть на картах с четырьмя "полосами" и включает в себя механику защиты башен и быстрое перемещение по плавающим рельсам сродни Bioshock Infinite. Эстетика игры, как утверждается, напоминает современный европейский город в стиле стимпанк.