Halo Infinite создавала «дочка» Microsoft. Где у игры лучше графика: на ПК или новых Xbox?

Авторы канала для проверки качества графики запускали игру в различных разрешениях и разной частотой кадров в зависимости от платформы. Так, на Xbox One - в 1080p c 30 к/с, Xbox One X - в 2160p с 30 к/с, Xbox Series S - в 1080p c 30 к/с, Xbox Series X - в 2160p с 60 к/с, настольном ПК (с RTX3080) - в 2160p и на максимальных настройках графики.

Все версии игровых консолей использовали временную реконструкцию с повышением частоты дискретизации. В Xbox Series S при этом отсутствует режим 120 к/с или возможность установить разрешение выше 1080p.

Меньше всего полигональной нагрузки в версии One, особенно на земле. То же самое можно сказать и о One X: здесь геометрические размеры несколько урезаны по сравнению с Series S/X и компьютерной версией.

Растительности больше всего в игре на box Series S/X и ПК. Также некоторые разрушенные объекты или объекты с динамическими тенями не проецируются на приставках One/One X.