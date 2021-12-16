Halo Infinite создавала «дочка» Microsoft. Где у игры лучше графика: на ПК или новых Xbox?Проверили на YouTube-канале ElAnalistaDeBits
Авторы канала для проверки качества графики запускали игру в различных разрешениях и разной частотой кадров в зависимости от платформы. Так, на Xbox One - в 1080p c 30 к/с, Xbox One X - в 2160p с 30 к/с, Xbox Series S - в 1080p c 30 к/с, Xbox Series X - в 2160p с 60 к/с, настольном ПК (с RTX3080) - в 2160p и на максимальных настройках графики.
Все версии игровых консолей использовали временную реконструкцию с повышением частоты дискретизации. В Xbox Series S при этом отсутствует режим 120 к/с или возможность установить разрешение выше 1080p.
Меньше всего полигональной нагрузки в версии One, особенно на земле. То же самое можно сказать и о One X: здесь геометрические размеры несколько урезаны по сравнению с Series S/X и компьютерной версией.
Растительности больше всего в игре на box Series S/X и ПК. Также некоторые разрушенные объекты или объекты с динамическими тенями не проецируются на приставках One/One X.
В процессе игры на всех платформах временами случается так, что частота кадров снижается до 60 к/с. В результате ощущается некоторое «заикание» в игре.
Что касается дальности прорисовки, то она несколько выше на ПК. В сериях S и One X применяется та же самая конфигурация, хотя по прорисовке некоторых деталей она иногда оказывается лучше на One X (деревья), а иногда - на консоли серии S (камни на земле).
В FPS mode на платформе Series X уменьшается расстояние прорисовки, разрешение рендеринга, тени, отражения и качество ландшафта.
У консолей Series S и One X возникают подтормаживания в режиме 30 FPS. Кроме того, частота кадров тоже нестабильна. Для игры на этих платформах лучше использовать Performance Mode.
Приставка Series X в закрытых помещениях даёт стабильно 120 к/с, но при перемещении по игровому миру производительность оказывается в районе 100 к/с.
По времени загрузки Xbox Series оказывается в пять раз быстрее Xbox One. Также на Xbox One используется более низкий уровень текстур, чем на ПК и других версиях Xbox.