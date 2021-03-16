Игры
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Hitman и другие игры продают с большими скидками
Ещё шесть дней
В сервисе цифровой дистрибуции GOG началась распродажа игр с большими скидками. Среди них есть и Hitman.
До конца распродажи осталось почти шесть дней.
Например, Hitman: Blood Money стоит всего 79 рублей вместо 289. Это игра в жанре стелс-экшена, четвёртая в серии Hitman. В целом, действие игр Hitman развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем Агент 47. На распродаже можно найти и Hitman: Absolution 2012 года.
Ещё GOG предлагает Grim Dawn, игру жанра Action/RPG. Grim Dawn рассказывает о событиях, происходящих в загадочном мире Каирна после наступления Мрачного Рассвета. Игра стоит теперь 119 рублей вместо 449.
Остальные игры, получившие скидки по акции, можно посмотреть по этой ссылке.