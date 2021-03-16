Hitman и другие игры продают с большими скидками

До конца распродажи осталось почти шесть дней.

Например, Hitman: Blood Money стоит всего 79 рублей вместо 289. Это игра в жанре стелс-экшена, четвёртая в серии Hitman. В целом, действие игр Hitman развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем Агент 47. На распродаже можно найти и Hitman: Absolution 2012 года.