Hitman World of Assassination выйдет на смартфонах Apple

Также разработчики анонсировали настольную версию Hitman. IO Interactive сотрудничает с компанией Mood Publishing, и уже скоро стартует сбор средств на Kickstarter. В настольной игре до четырёх игроков будут выполнять миссии, охотясь на одну цель. Побеждает тот, кто устранит цель первым и получит награду.

Кроме того, в игре появится новая временная цель для убийства — Ле Шиффр, известный по фильму Казино Рояль. Персонажа озвучил актёр Мадс Миккельсен, сыгравший его в кино. У игроков будет лишь одна попытка пройти эту миссию, так как «Неуловимые цели» в игре появляются только один раз.

Если вы выполните задание с Ле Шиффром, сможете получить уникальный костюм в новой игре про Джеймса Бонда 007: First Light, релиз которой запланирован на 2026 год.