Игры
Опубликовано 09 июня 2025, 21:00
1 мин.

Hitman World of Assassination выйдет на смартфонах Apple

На iOS, Mac и в виде настольной игры
Хитман возвращается — теперь на iPhone, iPad и Mac. IO Interactive объявила, что трилогия Hitman: World of Assassination станет доступна на устройствах Apple уже этим летом. Об этом рассказали на выставке Summer Game Fest 2025, приуроченной к 25-летию франшизы.
Hitman World of Assassination выйдет на смартфонах Apple

© IO Interactive

Также разработчики анонсировали настольную версию Hitman. IO Interactive сотрудничает с компанией Mood Publishing, и уже скоро стартует сбор средств на Kickstarter. В настольной игре до четырёх игроков будут выполнять миссии, охотясь на одну цель. Побеждает тот, кто устранит цель первым и получит награду.

Кроме того, в игре появится новая временная цель для убийства — Ле Шиффр, известный по фильму Казино Рояль. Персонажа озвучил актёр Мадс Миккельсен, сыгравший его в кино. У игроков будет лишь одна попытка пройти эту миссию, так как «Неуловимые цели» в игре появляются только один раз.

Если вы выполните задание с Ле Шиффром, сможете получить уникальный костюм в новой игре про Джеймса Бонда 007: First Light, релиз которой запланирован на 2026 год.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Hitman
,
#игры
,
#IOS