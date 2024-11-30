Huawei и Zain KSA испытали первый в мире игровой ускоритель

Используемая технология FWA преобразует сигналы мобильной связи 5G в Wi-Fi, предлагая практичную альтернативу оптоволоконным соединениям. Тесты показали, что технология Service Turbo от Huawei позволила снизить задержку в сети на 70% даже при высокой нагрузке на сеть.

Технология Service Turbo обеспечивает приоритет игрового трафика за счет нарезки сети и выделенных несущих, реализованных с помощью 5G CPE Pro 5 и опорной сети Huawei.

Вице-президент Zain KSA по инженерным вопросам Мохаммед Абдулазиз Аль-Нуджаиди подчеркнул важность этой инновации для обеспечения стабильного и высокоскоростного интернета для геймеров.