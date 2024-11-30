Huawei и Zain KSA испытали первый в мире игровой ускоритель

Опубликовано 30 ноября 2024, 18:001 мин.
Huawei и Zain KSA испытали первый в мире игровой ускорительFWA в Саудовской Аравии
Zain KSA, телекоммуникационный оператор Саудовской Аравии, и компания Huawei завершили тестирование инновационного игрового ускорителя в штаб-квартире Zain KSA в Эр-Рияде. Технология обеспечивает более плавную работу онлайн-игр с уменьшенными задержками.
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Используемая технология FWA преобразует сигналы мобильной связи 5G в Wi-Fi, предлагая практичную альтернативу оптоволоконным соединениям. Тесты показали, что технология Service Turbo от Huawei позволила снизить задержку в сети на 70% даже при высокой нагрузке на сеть.
Технология Service Turbo обеспечивает приоритет игрового трафика за счет нарезки сети и выделенных несущих, реализованных с помощью 5G CPE Pro 5 и опорной сети Huawei.
Вице-президент Zain KSA по инженерным вопросам Мохаммед Абдулазиз Аль-Нуджаиди подчеркнул важность этой инновации для обеспечения стабильного и высокоскоростного интернета для геймеров.