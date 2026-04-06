Игры
Опубликовано 06 апреля 2026, 17:27
1 мин.

Huawei обновит игровой режим в смартфонах

Геймеры оценят
Huawei объявила об обновлении встроенного игрового помощника. Скоро выйдет новая версия приложения, и первыми её получат тестировщики HarmonyOS 6.1.
© Huawei

Что именно изменится — пока не раскрыто. Но СМИ пишут, мол, появится возможность «открывать игровую среду одним нажатием». Они же ждут режим «Не беспокоить» во время игры, что будет блокировать уведомления и звонки.

Ещё одно возможное нововведение — управление голосом. Игроки, если верить изданиям, смогут отдавать команды в игре без касания экрана. Правда, сначала эта функция будет работать только в нескольких играх.

Сейчас игровой режим на устройствах Huawei умеет в том числе:

  • Делать снимки экрана и записывать видео.

  • Блокировать яркость.

  • Включать режим высокой производительности.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
,
#обновление
,
#игры