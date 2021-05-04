Huawei выпустит собственную онлайн-игру

Источник пишет, что Huawei намерена выпустить собственную игру. Поэтому компания ищет специалистов — разработчиков, дизайнеров, продюсеров, тестеров и др. Они должны уметь работать с U3D и движком UE4 (Unreal Engine 4). У всех, кто претендует на работу в Huawei, должно быть не менее пяти лет опыта в разработке игр.

Больше подробностей об этом нет. После того, как Huawei попала в санкционный список США, у компании начались трудности с бизнесом. Особенно пострадало смартфонное подразделение. Недавно СМИ сообщили, что даже на родине Huawei в Китае опустели склады со смартфонами.