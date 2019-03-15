Humble Bundle бесплатно раздаёт игру GRID 2

Известный онлайн-магазин Humble Bundle запустил акцию для поклонников гоночной аркады GRID 2. Сервис бесплатно раздаёт игру и два дополнения к нему.

Чтобы получить игру GRID 2 и дополнения Bathurst Track Pack с Spa-Francorchamps Track Pack бесплатно, надо подписаться на рассылку новостей Humble Bundle. В обмен сервис вышлет на почту пользователя три ключа Steam для доступа к игре и дополнениям.

Аттракцион неслыханной щедрости продлится до 19:00 17 марта 2019 года или когда все имеющиеся в наличии ключи будут розданы.

Напомним, GRID 2 создана компанией Codemasters и вышла в 2013 году. Все гонки, гонщики, команды, автомобили и спонсоры в игре реально существуют.