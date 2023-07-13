HyperMegaTech! готовит карманную консоль для любителей ностальгии

Созданная компанией Blaze Entertainment, Super Pocket оснащена 2,8-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 4:3, D-pad, кнопками действий и двумя наборами плечевых кнопок.

Super Pocket будет выпускаться в двух версиях: зеленой Taito Edition с 17 играми от издателя, включая Space Invaders и Bubble Bobble, и синей Capcom Edition с 12 играми, включая Street Fighter II' и Mega Man. Однако обе версии совместимы с картриджами расширения Evercade, что позволяет пользователям получить доступ к более чем 500 лицензионным ретро-играм.

За устройство попросят $59. Выйдет консоль в ноябре.