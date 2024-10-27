И сыграл, и узнал много нового: по Тетрису выйдет интерактивная документалка

От скромного начала в виде простой головоломки на приставке Electronika 60 до статуса мирового феномена Tetris Forever исследует богатую историю игры, демонстрируя различные версии и их уникальные причуды. Документальный формат позволяет игрокам вникнуть в историю развития игры, ее культурное влияние и увлеченное сообщество, которое выросло вокруг нее.

Один из самых интересных аспектов Tetris Forever — возможность поиграть в разные исторические версии Tetris. Digital Eclipse кропотливо воссоздала их, передав «всю суть» их геймплея.

В игре также появился совершенно новый режим «Искривление времени», в котором классический геймплей «Тетриса» сочетается с современными тенденциями. Игроки могут путешествовать во времени, переживая разные эпохи «Тетриса» и сталкиваясь с уникальными испытаниями.

К сожалению, авторские права не позволяют включить в игру все когда-либо созданные версии «Тетриса».

Tetris Forever выйдет 12 ноября на всех современных консолях, включая PlayStation 4 и Xbox One, а также в Steam и GOG для PC.