Игра Assassin's Creed Origins станет временно бесплатной

Акция начнётся 19 июня в 23:00 по московскому времени, а закончится — 21 июня. Начать предзагрузку можно по этой ссылке.

Сообщается, что после окончания пробного периода прогресс игроков будет сохранён. Его можно будет перенести в полную версию после её покупки.

Assassin’s Creed Origins сейчас продают со скидкой 80%. Таким образом стандартное издание стоит 399,8 рубля вместо 1999, а полное — 699,8 рубля вместо 3499.

Напомним, Assassin's Creed Origins вышла в 2017 году. Действие игры разворачивается в Египте времён Клеопатры.