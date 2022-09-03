Игра через облако, увеличение автономности: дизайнер консоли Valve Steam Deck о новой версии

"Если не произойдет каких-то серьезных изменений, в будущем появится следующее поколение продуктов Steam Deck", - сказал дизайнер Грег Кумер. "Изменится тема, размер и форма, и, возможно, она даже станет стриминговой машиной. Развитие Steam Deck будет продолжаться".

Кумер назвал несколько причин, объясняющих приверженность Valve этой системе, включая то, что портативное устройство является продолжением Steam и “как бы еще одним ПК, но в другой форме”.

Одним из улучшений, которые будут внесены в будущие консоли Steam Deck, является время автономной работы. По словам разработчика Пьера-Лу Гриффа, команда уже оптимизирует операционную систему текущей версии системы таким образом, чтобы аккумулятор работал дольше в играх, которые не так сильно нагружают его, как другие, вплоть до того, чтобы позволить игрокам играть с частотой обновления экрана 40 Гц.