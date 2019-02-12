Игра Civilization VI временно доступна бесплатно

Разработчики популярной игры Civilization вовсю готовятся к выходу крупного дополнения Gathering Storm для Civilization VI. А пока суть да дело, поклонникам предлагается возможность бесплатно сыграть в Civilization VI.

Акция проводится на платформе цифровой дистрибуции Steam и продлится до 14 февраля. В этот период игра Civilization VI без дополнения Rise and Fall и дополнительных DLC доступна бесплатно.

Кроме того, до 18 февраля игру можно купить со скидкой в 70% за 599 рублей, вместо прежних 1999 рублей, комплекты Digital Deluxe — со скидкой 70% за 779 рублей, Gold Edition — 68% за 1458 рублей, Civilization & Scenario Pack Bundle — со скидкой 53% за 733 рублей. Дополнение Rise and Fall тоже до 18 февраля предлагается с 35% скидкой за 649 рублей.