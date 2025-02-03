Игра Clair Obscur: Expedition 33 ещё не вышла, но фильм по ней делать начали

Игра выйдет 24 апреля для PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S, но Sandfall уже сотрудничает со Story Kitchen, чтобы превратить ее в боевик. Story Kitchen, известная своими работами над адаптациями игр для кино, такими как Tomb Raider и Sonic, перенесет персонажей и сюжет игры на большой экран.

С актерским составом, включающим Чарли Кокса и Дженнифер Инглиш, Clair Obscur: Expedition 33 станет интересным проектом как для геймеров, так и для поклонников кино. По крайней мере мы будет в этом верить, потому что “Соник” вышел неплохим.