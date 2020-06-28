Игра Cyberpunk 2077 «тормозила» даже на мощнейшей GeForce 2080 Ti в Full HD

Блогеры сообщили, что была активирована технология DLSS, также была включена трассировка лучей. Она улучшала тени, ambient occlusion и непрямое освещение (Ray Traced Diffuse Illumination). Геймеры отметили, что картинка игры впечатлила даже в Full HD на 65-дюймовом телевизоре.

Однако производительность редко достигала 60 FPS. Как минимум один раз она даже упала до 30 FPS или ниже. Такие «просадки» могут менять темп игры и вызывать «подёргивания» в процессе. Кроме того, блогеры пожаловались на не очень плавное управление автомобилем.

Стоит отметить, что видеокарта GeForce RTX 2080 Ti влетит пользователю в копеечку — она стоит около 100 тысяч рублей. При этом в рекомендуемых системных требованиях указана GeForce RTX 2080 Super. В целом, пользователям придётся потратиться, если они захотят поиграть в Cyberpunk 2077.