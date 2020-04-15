Игра-дополнение к популярному сериалу "Очень странные дела" продается с 75% скидкой

“Очень странные дела – 3: Игра” представляет собой приключенческий экшн, в котором геймеры столкнутся с знакомыми событиями, которые уже были показаны в сериале, а также пройти новые квесты. Кроме того, с уже полюбившимися героями оригинального сериала можно взаимодействовать, раскрывая различные секреты. В качестве главного героя игроки могут выбрать одного из двенадцати уже полюбившихся по сериалу персонажей.

Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 435 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 109 рублей.