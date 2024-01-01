Игра из Китая забрала высшую награду Steam Awards 2024

Опубликовано 02 января 2025, 19:301 мин.
Игра из Китая забрала высшую награду Steam Awards 2024Black Myth: Wukong получает высшую награду
Valve объявила победителей премии Steam Awards 2024. Больше всего наград получила игра Black Myth: Wukong. Ролевой экшен получил три награды, в том числе «Игра года», «Лучшая игра, в которой вы слабы» и «Выдающаяся игра с богатым сюжетом». Среди других победителей — Metro Awakening, ставшая лучшей VR-игрой года, и Elden Ring, получившая награду за поддержку после выхода расширения Shadow of the Erdtree.
© Game Science
Полный список победителей включает:
-
Игра года: Black Myth: Wukong
-
VR-игра года: Metro Awakening
-
Лучшая игра, в которой вы слабы: Black Myth: Wukong
-
Выдающаяся игра с богатым сюжетом: Black Myth: Wukong
-
Труд любви: Elden Ring
-
Лучшая игра на Steam Deck: God of War Ragnarok
-
Лучше с друзьями: Helldivers 2
-
Выдающийся визуальный стиль: Silent Hill 2
-
Самый инновационный геймплей: Liar’s Bar
-
Лучший саундтрек: Red Dead Redemption
-
Сядь поудобнее и расслабьтесь: Farming Simulator 25