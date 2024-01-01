Игра из Китая забрала высшую награду Steam Awards 2024

Black Myth: Wukong получает высшую награду

Valve объявила победителей премии Steam Awards 2024. Больше всего наград получила игра Black Myth: Wukong. Ролевой экшен получил три награды, в том числе «Игра года», «Лучшая игра, в которой вы слабы» и «Выдающаяся игра с богатым сюжетом». Среди других победителей — Metro Awakening, ставшая лучшей VR-игрой года, и Elden Ring, получившая награду за поддержку после выхода расширения Shadow of the Erdtree.