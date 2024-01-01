Игры
Опубликовано 02 января 2025, 19:30
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Игра из Китая забрала высшую награду Steam Awards 2024

Black Myth: Wukong получает высшую награду
Valve объявила победителей премии Steam Awards 2024. Больше всего наград получила игра Black Myth: Wukong. Ролевой экшен получил три награды, в том числе «Игра года», «Лучшая игра, в которой вы слабы» и «Выдающаяся игра с богатым сюжетом». Среди других победителей — Metro Awakening, ставшая лучшей VR-игрой года, и Elden Ring, получившая награду за поддержку после выхода расширения Shadow of the Erdtree.
Игра из Китая забрала высшую награду Steam Awards 2024

© Game Science

Полный список победителей включает:

  • Игра года: Black Myth: Wukong

  • VR-игра года: Metro Awakening

  • Лучшая игра, в которой вы слабы: Black Myth: Wukong

  • Выдающаяся игра с богатым сюжетом: Black Myth: Wukong

  • Труд любви: Elden Ring

  • Лучшая игра на Steam Deck: God of War Ragnarok

  • Лучше с друзьями: Helldivers 2

  • Выдающийся визуальный стиль: Silent Hill 2

  • Самый инновационный геймплей: Liar’s Bar

  • Лучший саундтрек: Red Dead Redemption

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