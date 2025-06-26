Игра Nintendo про баскетбол на инвалидных колясках выйдет в августе

С момента запуска Switch 2 в этом месяце большая часть игр на новой консоли — это проекты от других компаний, например Deltarune и Cyberpunk 2077. Эксклюзивных игр от самой Nintendo пока всего две: Mario Kart World и Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Одна из самых ожидаемых игр, Donkey Kong Bananza, выйдет 17 июля. После выхода Drag x Drive в августе, эксклюзивов Nintendo для Switch 2 станет уже четыре.

Drag x Drive выделяется тем, что в ней используются движения «джойконами», имитирующие движение инвалидной коляски. На презентации в апреле игра показалась интересной, но управление может утомлять руки и плечи при длительной игре, отмечают СМИ.

Цена Drag x Drive — $19,99.