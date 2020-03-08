Игра о последствиях ядерной войны во времена СССР продается со скидкой

Вселенная игры представляет собой альтернативный мир, в котором в 1986 году между СССР и США прошла ядерная война. Действия в самой игре происходят на территории СССР, а геймерам, в свою очередь, предстоит играть за рядового члена секретной организации АТОМ, которая выжила в условиях ядерной войны, устраивая параллельно слежку за окружающим миром.

Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как с учетом скидки она доступна за 299 рублей.