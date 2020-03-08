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Игра о последствиях ядерной войны во времена СССР продается со скидкой
Речь об ATOM RPG
Сервис цифровой дистрибуции Steam обновил игру в специальном разделе “Предложение дня”. Таким образом, игра о последствиях ядерной войны во времена СССР продается со скидкой. Речь об ATOM RPG, которую до завтрашнего дня можно ухватить с 40% скидкой.
Вселенная игры представляет собой альтернативный мир, в котором в 1986 году между СССР и США прошла ядерная война. Действия в самой игре происходят на территории СССР, а геймерам, в свою очередь, предстоит играть за рядового члена секретной организации АТОМ, которая выжила в условиях ядерной войны, устраивая параллельно слежку за окружающим миром.
Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как с учетом скидки она доступна за 299 рублей.