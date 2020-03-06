Игра о выживании после крушения самолета отдается за полцены

The Forest представляет из себя игру в жанре симулятора выживания с открытым миром и видом от первого лица. В качестве главного героя выступает выживший в авиакатастрофе, который упал в случайном месте на острове. Так, геймерам предстоит не только отыскать сына главного героя, но и противодействовать природным факторам, бороться с аборигенами , а также найти себе пищу и кров.

Напомним, что в обычное время игра продается за 435 рублей, тогда как до 9 марта ее можно ухватить всего за 217 рублей.