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Игра про Шерлока Холмса отдается с 90% скидкой
Акция продлится до 16 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров всевозможными акциями и распродажами. Напомним, что ранее мы писали о бесплатной раздаче официального симулятора гонок Формулы-1. Однако и это еще не все. Так, игра про Шерлока Холмса отдается в онлайн-магазине с 90% скидкой.
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter представляет собой приключенческую игру, в которой геймерам предстоит управлять самым знаменитым детективом всех времен Шерлоком Холмсом, а также его не менее известным помощником доктором Ватсоном. Всего в игре предусмотрено пять дел, которые являются отдельными детективными историями, однако имеющие между собой определенную связь.
Напомним, что в обычно время игра продается за 1699 рублей, тогда как до 16 марта ее можно приобрести всего за 169 рублей.