Игра про Шерлока Холмса отдается с 90% скидкой

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter представляет собой приключенческую игру, в которой геймерам предстоит управлять самым знаменитым детективом всех времен Шерлоком Холмсом, а также его не менее известным помощником доктором Ватсоном. Всего в игре предусмотрено пять дел, которые являются отдельными детективными историями, однако имеющие между собой определенную связь.

Напомним, что в обычно время игра продается за 1699 рублей, тогда как до 16 марта ее можно приобрести всего за 169 рублей.