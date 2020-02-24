Игра про выживание в космосе No Man's Sky продаётся с 50-процентной скидкой

Чтобы купить игру за 999 рублей вместо 1999, нужно поспешить — акция закончится уже почти через пять с половиной часов. No Man's Sky представляет собой приключенческий боевик с элементами выживания, в котором используется процедурная генерация содержимого. Поэтому проект является «песочницей» с открытым миром.

Суть No Man's Sky в том, чтобы исследовать космическое пространство и различные уникальные планеты. На некоторых из них можно взаимодействовать с различными формами внеземной жизни, добывать ресурсы и сражаться. Стоит отметить, что разработчики игры ранее заявляли, что после её выхода намерены продолжать развитие проекта.