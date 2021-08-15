Игра про выживание в последнем городе на Земле стала временно бесплатной

Frostpunk представляет из себя симулятор выживания в условиях затухающего Солнца. Игрокам представляется возможность взять на себя роль правителя последнего города на земле, распоряжаясь инфраструктурой и жителями.

Напомним, что в обычное время тайтл продают за 599 рублей, тогда как сейчас и вплоть до 16 августа в него можно сыграть бесплатно. Помимо прочего на игру сейчас действует 70% скидка, то есть купить ее можно всего за 179 рублей.

С 61% скидкой доступно издание Frostpunk: Game of the Year Edition, в составе которого сама игра и ряд DLC к ней. В обычное время его продают за 1 430 рублей, а сейчас за 560.