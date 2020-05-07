Игра про жизнь вампира продаётся в Steam с 70-процентной скидкой

Vampyr повествует о жизни врача Джонатана Рида, который превратился в вампира. Основной конфликт заключается в том, что герой давал клятву Гиппократа, но при этом испытывает жажду крови. Что интересно, игрок может и не убивать других персонажей, но охота на людей позволяет приобрести новые способности.

Vampyr — это Action/RPG с видом от третьего лица. Игрок должен выполнять различные задания: сражаться с врагами, шпионить за людьми и управлять ими. Действие происходит в Лондоне.

Теперь сервис цифровой дистрибуции снизил цену на Vampyr до 599 рублей вместо 1999. Со скидкой продаётся и дополнительный контент для игры.