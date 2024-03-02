Виной тому, по всей видимости, является античит-система Roblox «Hyperion». Представитель Roblox пояснил: «Roblox никогда не поддерживал Linux или Steam Deck официально», но признал, что «постоянно совершенствует» Hyperion. Это позволяет предположить, что обновления непреднамеренно нарушили совместимость с Wine.

Для Linux-геймеров Roblox, похоже, останется недоступен, по крайней мере на время, несмотря на заявления разработчиков игры об отсутствии намеренной блокировки.

Этот инцидент подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются неофициальные усилия по обеспечению совместимости, и постоянную борьбу между разработчиками и теми, кто стремится использовать игры в своих целях.