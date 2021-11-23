Игра с эротическим паззлом стала бесплатной навсегда в Steam

Раньше игра Not An Angels: Erotic Puzzle стоила 61 рубль. Разработчики пообещали всем, кто купил её за деньги, приятные бонусы в виде «очков похоти». 120 000 «очков похоти» достаточно, чтобы разблокировать весь текущий контент и материалы из будущих обновлений.

Сами разработчики описывают игру как пазл с красивой графикой, расслабляющим саундтреком и эротическим контентом. В игре предлагают решать разные головоломки и открыть более 100 эротических сцен.

Также сегодня сервис цифровой дистрибуции GOG снизил стоимость Cyberpunk 2077 на 50%. Игру можно купить за 1000 рублей.