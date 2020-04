Игра-симулятор агента ГосДепа продается за 47 рублей

US Spy: Mission in Russia представляет из себя стратегический инди-симулятор, в котором геймерам предоставляется возможность сыграть за агента ГосДепа, строящего коварные планы против страны.

Отметим, что юмористическая игра и в обычное время продается задешево, а именно за 59 рублей, тогда как с учетом 20% скидки ее стоимость упала до 47 рублей. А с 41% скидкой, в свою очередь, можно приобрести набор Strategy from Hamsters Gaming, в состав которого помимо US Spy: Mission in Russia входят три стратегические игры разработчика. Акция, впрочем, является временной и закончится уже 6 апреля.