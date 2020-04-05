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Игра-симулятор агента ГосДепа продается за 47 рублей
Акция продлится до 6 апреля
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую выгодную акцию, благодаря которой игра-симулятор агента ГосДепа продается за 47 рублей. Речь об игре US Spy: Mission in Russia, которая вышла буквально несколько месяцев назад.
US Spy: Mission in Russia представляет из себя стратегический инди-симулятор, в котором геймерам предоставляется возможность сыграть за агента ГосДепа, строящего коварные планы против страны.
Отметим, что юмористическая игра и в обычное время продается задешево, а именно за 59 рублей, тогда как с учетом 20% скидки ее стоимость упала до 47 рублей. А с 41% скидкой, в свою очередь, можно приобрести набор Strategy from Hamsters Gaming, в состав которого помимо US Spy: Mission in Russia входят три стратегические игры разработчика. Акция, впрочем, является временной и закончится уже 6 апреля.