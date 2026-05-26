Игра Star Citizen получила от геймеров уже более миллиарда долларов

Опубликовано 26 мая 2026, 10:101 мин.
Игра Star Citizen получила от геймеров уже более миллиарда долларовКраудфандинг такой краудфандинг
Разработчикам «онлайновой» Star Citizen из студии Cloud Imperium Games удалось привлечь свыше 1 миллиарда долларов от самих игроков. Проект анонсировали ещё в 2012 году. И с тех пор игра находится в стадии тестирования, хоть и разрабатывается.
Всё началось с кампании на Kickstarter, где удалось собрать больше 2 миллионов долларов. С тех пор разработчики продолжают принимать пожертвования, и в итоге сумма перешагнула миллиардную отметку. При этом изначально игру планировали выпустить ещё в 2014 году. Однако спустя почти 12 лет у неё до сих пор нет точной даты выхода.
Помимо многопользовательской части, в игре есть одиночная кампания Squadron 42. Это сюжетная игра с «кинематографичной подачей». Её тоже планируют выпустить в 2026 году.
Источник:insider-gaming.com
Автор:Максим Многословный
