Опубликовано 26 мая 2026, 10:10
Игра Star Citizen получила от геймеров уже более миллиарда долларов

Краудфандинг такой краудфандинг
Разработчикам «онлайновой» Star Citizen из студии Cloud Imperium Games удалось привлечь свыше 1 миллиарда долларов от самих игроков. Проект анонсировали ещё в 2012 году. И с тех пор игра находится в стадии тестирования, хоть и разрабатывается.
Всё началось с кампании на Kickstarter, где удалось собрать больше 2 миллионов долларов. С тех пор разработчики продолжают принимать пожертвования, и в итоге сумма перешагнула миллиардную отметку. При этом изначально игру планировали выпустить ещё в 2014 году. Однако спустя почти 12 лет у неё до сих пор нет точной даты выхода.

Помимо многопользовательской части, в игре есть одиночная кампания Squadron 42. Это сюжетная игра с «кинематографичной подачей». Её тоже планируют выпустить в 2026 году.

Автор:Максим Многословный
