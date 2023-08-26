Игра Star Citizen собрала $600 млн: релиза все еще не видать

Достижение было достигнуто силами почти 5 млн людей.

Общая сумма краудфандинга Star Citizen не имеет аналогов в игровом мире. Она значительно опережает другие краудфандинговые игры, в том числе Shroud of the Avatar (11,8 млн долларов) и Shenmue III (6,3 млн долларов).

«Путешествие» игры началось в 2010 году по инициативе Криса Робертса, создателя Wing Commander. В 2012 году была организована кампания на Kickstarter, целью которой было сделать игру одной из самых амбициозных в истории. Однако ее выход был отложен на неопределенный срок, что вызвало споры и дискуссии.

Несмотря на затянувшуюся разработку, увлеченное сообщество Star Citizen продолжает поддерживать проект, вкладывая деньги. Студия-разработчик старается регулярно выпускать обновления, однако дата выхода Star Citizen и ее сюжетной Squadron 42 остается неопределенной.