Игра-стратегия про операцию «Багратион» во времена ВОВ продаётся с большой скидкой

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Steel Division 2 представляет собой стратегию в реальном времени. Действия игры разворачиваются на Восточном фронте. Место действия Steel Division 2 — Беларусь 1944 года. В игре освещается операция «Багратион». Игроки смогут попробовать себя в роли генерала и полководца. В игре доступны 25 карт. Геймеры смогут управлять более чем 600 видами юнитов.