Играм для PlayStation 5 предсказали подорожание

Об этом сообщил бывший сотрудник Sony PlayStation. Он говорит, что стоимость изготовления новых игр для консоли удваивается с каждым новым поколением устройства. По его словам, стоимость разработки игры для PS5 составит около $200 млн США. Причём информатор утверждает, что цены в будущем только вырастут.

Рост стоимости приведёт и к другим обстоятельствам. Большинство компаний будут более заинтересованы в создании продолжений уже существующих игр, а не в создании абсолютно новых.

Также информатор отметил, что PS5 и игры для неё будут развиваться на протяжении всего жизненного цикла. На данный момент консоль находится в эксплуатации только год, а Sony уже запланировала крупнобюджетные продолжения для определённых франшиз. Это например Horizon Forbidden West.