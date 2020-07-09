Играм начнут давать награды при соблюдении определённого количества персонажей-геев

Пока это касается номинации «лучшая британская игра». Эксперты будут проверять номинантов на соответствие принципам разнообразия. Игры будут оценивать по нескольким категориям. Одна из них — A — касается внутриигровой репрезентативности.

Чтобы претендовать на победу, нужно соответствовать как минимум трём из шести критериев. Один из них требует, чтобы хотя бы один главный герой игры принадлежал группе этнических меньшинств; для игр без повествования состав персонажей должен быть таким: «соотношение полов 50/50, 20% персонажей из групп этнических меньшинств, 10% персонажей из ЛГБТК+, 7% героев с ограниченными возможностями, значительная часть персонажей из малообеспеченных слоев населения и разных регионов».

Отказывать в участии номинантам за несоблюдение критериев не планируют.