Игроделы опубликовали видео с фотореалистичным лесом на компьютерной графике нового поколения

Pefect Vision показал концепт графики Far Cry 6. Автор уточнил, что это не настоящая игровая графика. Ролик был вдохновлён играми Far Cry и Crysis. Несмотря на то, что это продукт энтузиаста, он может дать представление о том, как будут выглядеть игры в будущем.

Выглядит это всё очень реалистично. Автор очевидно использовал текстуры с действительно высоким разрешением. Также внимание привлекают особенности освещения сцен.