Игроделы опубликовали видео с фотореалистичным лесом на компьютерной графике нового поколения

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Игроделы опубликовали видео с фотореалистичным лесом на компьютерной графике нового поколенияНа движке Unreal Engine 5
Автор YouTube-канала Pefect Vision опубликовал ролик с демонстрацией карты леса, сделанной на движке Unreal Engine 5. Именно с его помощью будут сделаны игры будущего.
Pefect Vision показал концепт графики Far Cry 6. Автор уточнил, что это не настоящая игровая графика. Ролик был вдохновлён играми Far Cry и Crysis. Несмотря на то, что это продукт энтузиаста, он может дать представление о том, как будут выглядеть игры в будущем.
Выглядит это всё очень реалистично. Автор очевидно использовал текстуры с действительно высоким разрешением. Также внимание привлекают особенности освещения сцен.
Unreal Engine 5 был официально анонсирован 13 мая 2020 года. Тогда Epic Games показала демо в разрешении QuadHD с частотой кадров 30 FPS на консоли PlayStation 5. В демо продемонстрировали работу технологии Lumen — динамического глобального освещения.