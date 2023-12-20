Игрок Diablo 2 реализовал 8-месячный план мести после предательства

Сага началась, когда в апреле KrimzontheRed отправился в свой первый хардкор-забег в игре. Группа, возглавляемая игроком по имени Дон, разработала коварный план, в результате которого KrimzontheRed попал в смертельную засаду, стоившую ему персонажа (в этом режиме смерть персонажа пермонентна).

Перенесемся в сентябрь, когда KrimzontheRed вернулся, движимый жаждой расплаты. Появляется Гвинет, сообщница, имевшая отношение к первоначальному предательству. KrimzontheRed подружился с Гвинет, завоевал ее доверие и поделился внутриигровым опытом, скрывая при этом свои истинные намерения.

5 декабря 2023 года наступил день расплаты. KrimzontheRed, вооружившись тщательно продуманной стратегией, устроил засаду на Гвинет в Равнинах Отчаяния. В считанные секунды персонаж Гвинет был убит.

Хотя некоторые могут сомневаться в этичности мести KrimzontheRed, сообщество Diablo 2 приветствовало его хитроумную тактику.

Теперь мир Diablo 2 ждет следующей главы в поисках справедливости KrimzontheRed.