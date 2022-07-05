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Игрок сконструировал сам себе «друга» для общения в Minecraft

Решение для одиночек
Пользователь Reddit под ником KevinJNguy01 разработал для Minecraft внутриигрового друга. Он работает как голосовой помощник и может разбавить скуку при игре.
Игрок сконструировал сам себе «друга» для общения в Minecraft

Чтобы добиться цели, реддитор связал NPC с языковой моделью, способной отвечать на вопросы. Благодаря этому можно устроить настоящий диалог, который будет непредсказуемым.

Работу NPC реддитор продемонстрировал в ролике:

Сообщается, что игрок может со своим внутриигровым другом вместе вступать в бой, есть печенье и спать.

Пользователи отметили, что необходимость делать искусственного друга в Minecraft выглядит довольно грустно.

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