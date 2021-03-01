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Игрок убил противника по Call of Duty в реальности
Он не считает себя психически нездоровым
Геймер из Бразилии убил своего противника по игре Call of Duty в реальности. Жертвой стала 19-летняя девушка.
Девушка по имени Ингрид Оливейра Буэно да Силва (Ingrid Oliveira Bueno da Silva) встретилась с обвиняемым 18-летним Гильерме Альвесом Коста (Guilherme Alves Costa) у него дома, чтобы поиграть вместе в Call of Duty: Mobile. Оба игрока состояли в соперничающих командах. Молодые люди познакомились онлайн в прошлом месяце.
Преступник несколько раз ударил жертву ножом. После этого он записал видео, на котором признался в убийстве. Этот ролик он отправил в некоторые группы в WhatsApp, в том числе партнёрам по игре. Также он отправил туда фото жертвы.
Чуть позже убийцу взяла полиция. Он утверждает, что его психическое здоровье было «в полном порядке» и он «хотел этого».