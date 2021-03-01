Игрок убил противника по Call of Duty в реальности

Девушка по имени Ингрид Оливейра Буэно да Силва (Ingrid Oliveira Bueno da Silva) встретилась с обвиняемым 18-летним Гильерме Альвесом Коста (Guilherme Alves Costa) у него дома, чтобы поиграть вместе в Call of Duty: Mobile. Оба игрока состояли в соперничающих командах. Молодые люди познакомились онлайн в прошлом месяце.

Преступник несколько раз ударил жертву ножом. После этого он записал видео, на котором признался в убийстве. Этот ролик он отправил в некоторые группы в WhatsApp, в том числе партнёрам по игре. Также он отправил туда фото жертвы.

Чуть позже убийцу взяла полиция. Он утверждает, что его психическое здоровье было «в полном порядке» и он «хотел этого».