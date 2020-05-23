Игрок в StarCraft показал огромную клавиатуру размером со стол

Чтобы дотянуться до каждой клавиши, игроку приходится использовать всю длину рук. Точные габариты клавиатуры неизвестны, но видно, что она совпадает по размерам со столом, который тоже нельзя назвать маленьким.

Такая монструозная клавиатура не помешала Лиму сыграть в StarCraft. Что любопытно, в один из моментов игры ему пришлось опять задействовать ногу, чтобы нажать на клавишу. Видимо теперь это его фирменная «фишка».

Стоит отметить, что Лим известен как не самый приятный игрок. В финале Zotac Cup Masters Showmatch по StarCraft Remastered он поиздевался над противником, сначала сыграв левой ногой, а потом и вовсе притворившись спящим.