Игроки нашли камео Илона Маска в Cyberpunk 2077

Отметим, что Илон Маск и CD PROJEKT RED достаточно давно «заигрывают» друг с другом. Так, ещё в 2019 году официальный Twitter-аккаунт Cyberpunk 2077 обратился к Маску со словами о том, что у них есть к нему предложение. На это они получили неоднозначный ответ: «Увидимся в 2077». Вполне вероятно, что бизнесмен и игровая студия всё же договорились и глава Tesla всё же оказался внутри игровой вселенной благодаря камео.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоится уже 10 декабря 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4. На консолях нового поколения первое время игра будет доступна исключительно по обратной совместимости.