Игроки «отвоевали» отмену обновления D&D Beyond

Wizards of the Coast пошла у них на поводу

Wizards of the Coast отказалась от своего спорного обновления D&D Beyond после резкой реакции со стороны сообщества любителей Dungeons & Dragons. На прошлой неделе издательство объявило о масштабном обновлении цифрового инструментария, которое включало в себя автоматическое обновление листов персонажей под новые правила 2024 года.