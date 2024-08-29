Игроки «отвоевали» отмену обновления D&D Beyond

Реакция была быстрой и критической. Многие игроки были встревожены перспективой того, что их тщательно созданные персонажи будут изменены без их согласия. Предложенные изменения, включавшие переименование «рас» в «виды» и обновление основных игровых механик, вызвали бурное возмущение сообщества, в том числе мастеров подземелий, которые уже вложили значительные средства в книги правил предыдущей редакции.

В ответ на возмущение Wizards of the Coast пересмотрела свой подход. Компания объявила, что в текущих таблицах персонажей теперь будет отражаться только обновленная терминология, сохраняя старые версии заклинаний, магических предметов и оружия. При создании новых персонажей игроки смогут использовать как версии 2014 года, так и 2024 года.