Игроки потратили почти полмиллиарда долларов в Call of Duty: Mobile за год

Как оказалось, за первый год геймеры потратили $480 млн в Call of Duty: Mobile. По данному показателю игра заняла 22 место в рейтинге мобильных проектов. Отмечается, что это значительное достижение, учитывая недоступность игры в Китае, стране, где такие шутеры пользуются большой популярностью.

Больше всего на Call of Duty: Mobile потратили американцы — $215 млн. За ними следуют японцы и немцы.

За первую неделю после релиза игра набрала 100 млн скачиваний. В настоящее время у Call of Duty: Mobile насчитывается более 270 млн загрузок. Опять же, основная часть скачиваний приходится на американцев. Затем идут индийцы и бразильцы.