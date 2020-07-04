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Игроки пригрозили убийством актрисе озвучки The Last of Us 2
Настолько они ненавидят персонажа игры — Эбби
Актриса озвучки Лора Бэйли, чьим голосом говорит Эбби в The Last of Us 2, рассказала, что недовольные игроки пригрозили ей убийством. Девушку поддержали пользователи соцсетей и разработчики игры.
Лора рассказала, что ей тяжело справиться с давлением со стороны разочарованных фанатов. Она опубликовала скриншоты личных сообщений и комментариев, которые получает от игроков в The Last of Us Part II. По скриншотам видно, что люди желают девушке смерти, угрожают убить её саму и её ребёнка.
Чтобы была понятна суть скандала, напомним, игру The Last of Us Part II в сообществе восприняли неоднозначно. Журналисты поставили ей высший балл, а вот многим игрокам она не понравилась. Это привело к обрушению рейтинга The Last of Us 2 на Metacritic. Эбби — это изначально антагонист Элли, главной героини серии игр.