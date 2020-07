Игроки пригрозили убийством актрисе озвучки The Last of Us 2

Лора рассказала, что ей тяжело справиться с давлением со стороны разочарованных фанатов. Она опубликовала скриншоты личных сообщений и комментариев, которые получает от игроков в The Last of Us Part II. По скриншотам видно, что люди желают девушке смерти, угрожают убить её саму и её ребёнка.

Чтобы была понятна суть скандала, напомним, игру The Last of Us Part II в сообществе восприняли неоднозначно. Журналисты поставили ей высший балл, а вот многим игрокам она не понравилась. Это привело к обрушению рейтинга The Last of Us 2 на Metacritic. Эбби — это изначально антагонист Элли, главной героини серии игр.