Игроки World of Warcraft начали протестовать против создателей игры из-за секс-скандала

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Игроки World of Warcraft начали протестовать против создателей игры из-за секс-скандалаОтменяют подписки и уходят из игры
Недавно Activision Blizzard, издателя World of Warcraft обвинили в домогательствах и дискриминации сотрудниц. Из-за этого часть геймеров начала бойкотировать игры компании.
Сначала возмутились игроки в Call of Duty, Hearthstone и Overwatch. Они стали отменяют подписки и перестали играть. Теперь к бойкоту присоединились игроки в World of Warcraft. Сотни человек устроили сидячий протест в городе Орибос в Тёмных Землях. Вот так это выглядело:
@Vixvox3/Twitter
Эту акцию организовала гильдия ролевиков Fence Macabre. Они также запустили сбор денег для некоммерческой организации Black Girls Code. Эта организация помогает обучать афроамериканских девочек программированию.
Игроки World of Warcraft также отменили подписку. Геймеры отметили, что некоторым трудно покидать игру, но решение принято.