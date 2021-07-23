Игроки World of Warcraft начали протестовать против создателей игры из-за секс-скандала

Сначала возмутились игроки в Call of Duty, Hearthstone и Overwatch. Они стали отменяют подписки и перестали играть. Теперь к бойкоту присоединились игроки в World of Warcraft. Сотни человек устроили сидячий протест в городе Орибос в Тёмных Землях. Вот так это выглядело: