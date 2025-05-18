Игры
Опубликовано 18 мая 2025, 21:45
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Игроки заставили ИИ-Дарта Вейдера в Fortnite ругаться матом

Из-за сбоя в ИИ
В популярной игре Fortnite произошёл необычный инцидент: ИИ-версия Дарта Вейдера начала ругаться матом. Это произошло из-за ошибки в голосовом ИИ, сообщает GameSpot. Разработчик Epic Games быстро выпустил обновление, чтобы исправить проблему.
Игроки заставили ИИ-Дарта Вейдера в Fortnite ругаться матом

© Epic Games

Вейдер в Fortnite — это не только босс, но и персонаж, с которым можно общаться. Один из стримеров, Loserfruit, поговорил с ним о еде, и в ответ услышал нецензурную лексику.

Позже другие игроки сообщили о странных и даже оскорбительных фразах, например, про испанский язык и советы по расставаниям. Epic Games объяснила, что виноват бывший сотрудник.

Компания извинилась и добавила родительский контроль, чтобы ограничить доступ детей к ИИ-персонажам.

Источник:gamespot
Автор:Максим Многословный
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