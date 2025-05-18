Игроки заставили ИИ-Дарта Вейдера в Fortnite ругаться матом

Вейдер в Fortnite — это не только босс, но и персонаж, с которым можно общаться. Один из стримеров, Loserfruit, поговорил с ним о еде, и в ответ услышал нецензурную лексику.

Позже другие игроки сообщили о странных и даже оскорбительных фразах, например, про испанский язык и советы по расставаниям. Epic Games объяснила, что виноват бывший сотрудник.

Компания извинилась и добавила родительский контроль, чтобы ограничить доступ детей к ИИ-персонажам.