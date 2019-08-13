Игроков Borderlands начнут банить за неуважительное отношение к полу персонажа-робота

Да, оказывается робот З4ЛП ни мужчина, ни женщина (что, в принципе, логично). Администрация форума Gearbox Software призывает участников употреблять местоимения they/their (они/их), если речь идёт о персонаже. Ссылаются модераторы на описание З4ЛП на сайте Borderlands.

«Вымышленный персонаж создан (частично или полностью) человеком, который, если я не ошибаюсь, сам не причисляет себя к одному из двух полов, поэтому имеет право определять (нормы)», — объяснил модератор Tokesy97.

За употребление неправильных местоимений (видимо, мужских) участнику форума будет грозить предупреждение и, в случае повторения, бан.

Напомним, выход Borderlands 3 запланирован на 13 сентября 2019 года.