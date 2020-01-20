Игроков онлайн-шутеров начали обучать спасать жизни, а не убивать

В рамках проекта создали новый игровой режим Liferun. В нём игроки обучаются четырём главным активностям, которыми занимаются сотрудники Красного Креста в 80 странах мира. Среди них помощь гражданским, восстановление объектов инфраструктуры, устранение наземных мин и управление распределением помощи.

Новый режим представят в воскресенье три известных игрока — DrLupo, Lachlan и ONE_Shot_GURL.

Авторы проекта говорят, что многие из игроков Fortnite — солдаты, офицеры, юристы и политические лидеры. Им необходимо напоминать о том, что гражданские лица больше всего страдают в вооружённых конфликтах.

Напомним, на сегодняшний день Fortnite имеет 250 млн зарегистрированных игроков.