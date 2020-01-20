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Игроков онлайн-шутеров начали обучать спасать жизни, а не убивать
Создан новый режим для Fortnite
Международный комитет Красного Креста объединился с игрой Fortnite, чтобы реализовать необычный проект. Авторы идеи хотят с помощью популярного онлайн-шутера научить игроков спасать жизни.
В рамках проекта создали новый игровой режим Liferun. В нём игроки обучаются четырём главным активностям, которыми занимаются сотрудники Красного Креста в 80 странах мира. Среди них помощь гражданским, восстановление объектов инфраструктуры, устранение наземных мин и управление распределением помощи.
Новый режим представят в воскресенье три известных игрока — DrLupo, Lachlan и ONE_Shot_GURL.
Авторы проекта говорят, что многие из игроков Fortnite — солдаты, офицеры, юристы и политические лидеры. Им необходимо напоминать о том, что гражданские лица больше всего страдают в вооружённых конфликтах.
Напомним, на сегодняшний день Fortnite имеет 250 млн зарегистрированных игроков.