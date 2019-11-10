Игроков призвали срочно переходить на PlayStation 5 после её выхода

Если быть точнее, то в период рождественских праздников в 2020 году. Глава бренда надеется, что как только PlayStation 5 выйдет, совершится плавный и быстрый переход на неё. Главной задачей компании он назвал перевод владельцев PlayStation 4 на консоль нового поколения. Причём произойти это должно в невиданных ранее масштабах.

Журналисты отметили, что желаемый Sony переход может быть осуществлён только в случае невысокой стоимости новой приставки. Также причиной для покупки PlayStation 5 может стать привлекательная библиотека игр, которые окажутся доступны после запуска консоли.

Кроме того, Sony планирует некую глобальную кампанию, которая поможет распродать PlayStation 5 побыстрее.